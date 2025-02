Schlein, sostegno al referendum sul lavoro,senza chiedere abiure

"Sosterremo i referendum sul lavoro, so bene che nel partito c'è chi non li ha firmati tutti, e non chiediamo abiure a nessuno, il pluralismo è un valore, tutti si devono sentire a casa propria. Ma il partito deve scegliere e noi supporteremo i referendum su lavoro e cittadinanza". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma. "C'è rispetto per chi non li ha firmati, ma la posizione del partito deve essere chiara. Ce n'è uno sul jobs act, una legge di 10 anni fa, ampliamente rivisitata, siamo in un'altra stagione, anche nel partito, una discussione l'abbiamo fatta"



