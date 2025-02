Tajani, video Trump su Gaza? La sua proposta non è una novità

"Non mi pare una novità. La proposta (del presidente Trump sul futuro di Gaza, ndr) è stata commentata e ri-commentata. La nostra proposta è quella di 2 popoli e 2 stati e di avere, magari anche lì, un mandato internazionale per garantire la stabilità di Gaza e poi riunificare Gaza alla West bank. E poi alla fine dar vita a uno stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele. È un percorso lungo ma questo mi pare la strada migliore da seguire se si vuole garantire pace stabilità in quell'area". Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ai cronisti che gli chiedevano del video del presidente statunitense su Gaza, realizzato con l'intelligenza artificiale. Tajani l'ha detto a margine di un'iniziativa del partito a Montecitorio.



