Santanchè: 'Con Meloni c'è sintonia totale'

"Secondo voi vi dico se mi sono sentita con la premier... Quante volte, cinque minuti fa, ieri o l'altro ieri... Non c'è nessun problema. Io ho un ottimo rapporto, una grande stima e la ringrazio per il grande lavoro che sta facendo per l'Italia. Quindi c'è una sintonia totale". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, lasciando la Camera, a chi le domandava se avesse parlato con la premier Giorgia Meloni dopo la mozione di sfiducia nei suoi confronti respinta ieri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA