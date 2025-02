Probabili per oggi i dati della Tac del Papa, 'prosegue le terapie, anche l'ossigeno, è in poltrona'

E' "probabile" che i dati della Tac alla quale è stato sottoposto ieri Papa Francesco vengano resi noti in giornata, verosimilmente con il bollettino medico della sera. E' quanto riferiscono fonti vaticane che specificano che "il Papa si è svegliato, è in poltrona, continua le terapie", anche "l'ossigeno" con le modalità dei giorni passati.

Secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana, il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla.

"Non è escluso, prima della fine della settimana, un incontro stampa con i medici per essere aggiornati della situazione generale", riferiscono fonti vaticane parlando della salute di Papa Francesco. Si ribadisce anche oggi che "il Papa può mangiare normalmente".

Al momento non si ha notizia invece di altre visite ricevute, a parte quelle degli stretti collaboratori che lo assistono dall'inizio della degenza in ospedale. Quanto invece all'utilizzo, negli ultimi bollettini medici, dell'aggettivo "critiche" per parlare delle condizioni di salute del Papa, le stesse fonti spiegano che "la prima volta che è stato usato questo termine è stato quando i medici hanno detto che il Papa non è fuori pericolo e che quindi la prognosi è riservata". Occorrerà dunque aspettare questa sera per verificare l'esito della Tac e lo stato generale di salute del Papa.

