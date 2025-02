Meloni, Ue non può eludere sicurezza e competitività

"Siamo d'accordo che oggi più che mai le grandi questioni che l'Europa non può permettersi di eludere, sono la sicurezza dei cittadini e la competitività del sistema produttivo. L'Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica in ottica di complementarietà strategica con quello americano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, a Palazzo Chigi.



