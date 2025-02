Meloni: 'L'Ue non può eludere sicurezza e competitività'

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro svedese, Ulf Kristersson.

"Siamo d'accordo che oggi più che mai le grandi questioni che l'Europa non può permettersi di eludere sono la sicurezza dei cittadini e la competitività del sistema produttivo - ha detto Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con Kristersson, a Palazzo Chigi -. L'Europa deve avere il coraggio di lavorare in maniera concreta per consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza atlantica in ottica di complementarietà strategica con quello americano".

Servono "sforzi per gettare le basi per una pace giusta e duratura in Ucraina", che si avrà "solamente se a Kiev saranno date adeguate garanzie di sicurezza per essere certi che non accada di nuovo, e che le nazioni europee che si sentono minacciate possano sentirsi al sicuro", ha aggiunto Meloni.

"Dobbiamo spendere di più ma anche implementare gli investimenti. La scelta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di escludere le spese per la Difesa" dal Patto di stabilità "sia il primo passo e penso debbano seguire altre soluzioni", ha spiegato Meloni nelle dichiarazioni congiunte dopo l'incontro con Kristersson, a Palazzo Chigi.

"Voglio ringraziare Ulf per il lavoro che facciamo insieme per sviluppare soluzioni innovative, e anche perché la Svezia è una delle nazioni che stanno supportando la posizione del governo italiano di fronte alla Corte di giustizia europea sulla questione dei Paesi sicuri. E anche perché supporta il protocollo d'Italia Albania perché è la questione dei Paesi sicuri è cruciale, non solamente per l'Italia, non solamente per il protocollo d'Italia Albania: è cruciale per riuscire a portare avanti una politica europea sui migranti che sia più efficace".

"Io ho sempre detto e ritengo che queste garanzie di sicurezza devono essere realizzate nel contesto dell'Alleanza atlantica - ha aggiunto Meloni - perché penso che questa è la cornice migliore per garantire una pace che non sia né fragile né temporanea, perché appunto non ci sia più il rischio che l'Europa possa ripiombare nel dramma della guerra. Le altre soluzioni come ho già detto mi sembrano più complesse e francamente meno efficaci".

"Apprezzo veramente che l'Italia, e Giorgia personalmente, abbia un ruolo molto importante nel dibattito sull'immigrazione come fa per conservare questo collegamento transatlantico più stretto possibile in questo momento di grandi sfide", ha detto il primo ministro svedese Ulf Kristersson nelle dichiarazioni congiunte con Meloni.

