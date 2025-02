Mattarella, è paradossale ma la solitudine è un pericolo alto

"I vostri comportamenti sono la negazione della solitudine, in questo nostro tempo, è paradossale, la solitudine è un pericolo molto alto, siamo sommersi da immagini e messaggi, da ogni parte, talvolta non veritieri. I comportamenti che avete adottato rompono la solitudine". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel saluto alla cerimonia per la consegna delle onorificenze "Al merito della Repubblica italiana" a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile, in corso al Quirinale.



