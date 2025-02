Mattarella: 'Rendere la società più accogliente è ossigeno'

"I vostri comportamenti sono la negazione della solitudine, in questo nostro tempo, è paradossale, la solitudine è un pericolo molto alto, siamo sommersi da immagini e messaggi, da ogni parte, talvolta non veritieri. I comportamenti che avete adottato rompono la solitudine", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel saluto alla cerimonia per la consegna delle onorificenze "Al merito della Repubblica italiana" a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile, in corso al Quirinale.

Le persone che ricevono il riconoscimento "non sono eccezioni, tante altre si ispirano a questi valori, per rendere la società più accogliente. Voi li rappresentate tutti. E' importante sottolineare quanto ossigeno queste iniziative recano alla vita comune". "Tra poco ascolteremo dei cenni brevi che illustrano le azioni e le iniziative che avete adottato e che hanno indotto il conferimento delle onorificenze, storie di solidarietà, senso di umanità, di farsi carico delle difficoltà di altre persone. Non sono riconoscimenti ad eroi, le persone che erano qua e che vengono insignite vivono la normale quotidianità, questo è il pregio del loro comportamento, avvertono i valori del rapporto tra le persone, il senso di comunità, il bisogno di occuparsi delle persone che hanno difficoltà, che sono più deboli".

Sono 31 gli "esempi civili" (FOTO) italiani che hanno ricevuto altrettante onorificenze al merito della Repubblica assegnate, motu proprio, dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

