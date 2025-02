Zangrillo: 'Il decreto sulle bollette al Consiglio dei ministri di venerdì'

Il decreto bollette è un provvedimento importante e ha bisogno di tempo ma venerdì andrà al Consiglio dei ministri. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo a Un giorno da pecora su Radio1. "Ho scoperto dalla rassegna stampa del conflitto tra la presidente del Consiglio non contenta di questo provvedimento e il ministro Giorgetti. In realtà c'è molto romanzo. E' un provvedimento importate vanno cercate le coperture. Non c'erano ancora i tempi. Ci siamo presi qualche giorno. E' stato rinviato perché bisognava completare le coperture. Dobbiamo aiutare le fasce deboli delle popolazione e le aziende energivore. Gli italiani e le imprese dobbiamo aiutarli adesso".

