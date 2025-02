Salvini, sui soldati italiani con Onu andrei molto cauto

"Il governo non sta discutendo di soldati italiani in Ucraina, nessuno ci ha chiesto neanche un soldato. Quando ce lo chiederanno ne parleremo. Noi abbiamo già migliaia di soldati italiani in giro per il mondo, prima di mandarne altri sarei molto cauto". Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini alla domanda sull'invio di truppe sotto l'egida dell'Onu in Ucraina. L'ha detto a margine di un convegno della Lega sull'immigrazione in corso alla Camera.



