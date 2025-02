Il Papa, restano condizioni di ieri, niente nuove crisi

Il Papa "questa mattina si è svegliato, continua la terapia abituale di questi giorni", "le condizioni sono quelle di ieri sera". E' quanto si apprende da fonti vaticane che confermano che Papa Francesco "si può alzare". Il Papa ha dormito questa notte "senza interruzioni", "una notte tranquilla di riposo" e quindi si può dedurre, fanno notare le stesse fonti, che "non ha avuto altre crisi respiratorie". Alla domanda se Francesco sia aiutato a riposare attraverso la somministrazione di sedativi, si fa notare che "nei bollettini medici non sono mai stati menzionati". Non è escluso un nuovo punto stampa con i medici ma non c'è data.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA