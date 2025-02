Fonti governo,pace più facile con garanzie di sicurezza per Kiev

"A fronte di garanzie di sicurezza certe per l'Ucraina, trovare un accordo di pace sarà sicuramente più facile". Lo riferiscono fonti di governo, senza sbilanciarsi sulle chance di arrivare a un'intesa che fermi il conflitto prima di Pasqua: "Ce lo auguriamo". "Le garanzie di sicurezza dell'Ucraina" sono il fattore decisivo, chiariscono le stesse fonti: "Su un accordo come questo, dobbiamo prima vedere concretamente nero su bianco le condizioni, poi le commentiamo.

A oggi non abbiamo nulla da commentare, non ha senso commentare notizie di stampa o dichiarazioni estemporanee".



