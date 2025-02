Crosetto ha la polmonite, condizioni non preoccupano

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha contratto la polmonite. Secondo quanto si apprende in questo momento sta seguendo una cura come prescritto dai medici ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Il ministro continua a lavorare, seppure da remoto, in particolare sui dossier più importanti.

Proprio ieri, a Roma, ha sottoscritto un accordo di cooperazione e sul settore Difesa con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan.





