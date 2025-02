E' iniziata la seduta della Camera con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia al ministro Carlo Nordio presentata dalle opposizioni sul caso Almasri. In aula, oltre a Nordio, c'è anche il titolare del Viminale Matteo Piantedosi. Iscritti a parlare ci sono solo esponenti delle opposizioni, nessuno di maggioranza. Poche le presenze in Aula in particolare nei banchi del centrodestra.



