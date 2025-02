Meloni rinvia il cdm, sulle bollette servono misure più efficaci

La premier, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha ritenuto "non soddisfacente" la bozza predisposta dalle amministrazioni per affrontare il caro energia. Ha chiesto, per questo, di "approfondire" ulteriori misure e ha deciso di rinviare il Consiglio dei Ministri di domani a venerdì 28 febbraio. Obiettivo del Presidente del Consiglio è dare una risposta "più efficace" a famiglie e imprese, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.

Il ddl sul nucleare in Cdm venerdì 28

Il disegno di legge delega sul nucleare sarà portato venerdì 28 febbraio in Consiglio dei ministri dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Lo apprende l'ANSA da fonti del governo. Il ddl, e i decreti delega che saranno emessi dal governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno ridare al Paese il quadro giuridico per la realizzazione, la gestione e il controllo delle centrali nucleari. Il provvedimento è stato preparato da una commissione guidata dal giurista Giovanni Guzzetta.

