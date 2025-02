"La sconfitta dei socialdemocratici è nel trend europeo. Poi per il resto siamo osservatori. Non è giusto dare giudizi, soprattutto da parte mia, troppo in profondità. Prendo atto del risultato elettorale e sono rispettoso come sempre, ma questa volta sono anche abbastanza contento del volere popolare". Così a Milano il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento a Palazzo Lombardia parlando del risultato delle elezioni tedesche.





