Vannacci scuote Lega in Toscana, non gradisce la candidata leghista e annuncia: 'Potrei correre solo'

Il generale Roberto Vannacci agita la Lega in vista delle Regionali in Toscana. L'europarlamentare, eletto nelle liste di Matteo Salvini ma non iscritto al partito, ieri sera in una trasmissione televisiva non ha nascosto il proprio disappunto per il nome della candidata governatrice leghista, l'attuale capogruppo in Consiglio regionale, Elena Meini (per il centrodestra sono in corsa anche Alessandro Tomasi per FdI e Deborah Bergamini e Marco Stella per Forza Italia). E non ha neanche escluso una corsa in solitaria con i candidati del movimento 'Il mondo al contrario'. "Vedremo - si è limitato a dire - La sorpresa è un principio dell'arte della guerra".

Quel che è certo è che a Vannacci non è piaciuta la scelta di Meini, sia nel merito che nel metodo. "Se squadra che vince non si cambia, squadra che non vince, evidentemente bisogna cambiarla", le parole dell'europarlamentare, che ha poi aggiunto: "Non è vero che sono stato coinvolto. Io sono stato chiamato" dal segretario regionale "Baroncini quando lui aveva già terminato la sua strategia". Perciò, ha ribadito, "non mi schiero con questa squadra, alla quale io non ho contribuito minimamente e quindi che ha una strategia che io probabilmente non potrei condividere". Affermazioni che smentiscono Susanna Ceccardi, candidata governatrice per il centrodestra nel 2020, che aveva parlato di coinvolgimento di Vannacci, per poi ricordare che comunque non è iscritto al partito. E qui il generale attacca: "Grazie ai voti che ho preso, la Lega ha qualche europarlamentare in più. Se avessi scelto la circoscrizione Centrale, la collega Ceccardi probabilmente non siederebbe in Parlamento".

Alle discussioni interne alla Lega si affiancano anche quelle tra alleati. Oltre alla Toscana c'è la nota querelle sul Veneto (la Lega rivuole il governatore, anche se non dovesse essere Luca Zaia, e porta avanti la sua campagna di raccolta firme e "ascolto" dei cittadini) e pure quella sulla Campania, dove Forza Italia ha già avanzato la proposta di Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore degli azzurri campani, come ha ribadito anche da Pietralcina Antonio Tajani. Matteo Piantedosi, il nome che è circolato in quota Lega, ha più volte ribadito invece di volere rimanere a ricoprire il suo ruolo al Viminale, mentre per Fratelli d'Italia il più accreditato a oggi rimane il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Sul Veneto, come sul resto, "decideranno i leader", ripetono dalla maggioranza. Ed è probabile che il tema non sarà affrontato prima che la Corte Costituzionale si esprima sulla legge campana che consentirebbe il terzo mandato a Vincenzo De Luca (la Consulta si riunirà il 9 aprile).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA