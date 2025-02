Mattarella a bin Zayed: 'Cercare con ostinazione la soluzione dei due Stati'

"Con ostinazione va ripetuto che il perseguimento della prospettiva due popoli-due Stati resta l'unica in grado di garantire una pace condivisa e sostenibile". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione della cena al Quirinale con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

"Oggi l'impegno - ha aggiunto - non può che essere diretto a evitare una ripresa dei combattimenti, a tenere aperto il filo dei colloqui faticosamente costruito in questi mesi, a rimuovere i sedimenti di rancore. Il ritorno alle ostilità non è foriero né di sicurezza futura per Israele, né, tantomeno, di soluzioni per il popolo palestinese, che versa, a Gaza, in condizioni drammatiche". "Con grande apprezzamento desidero sottolineare lo straordinario aiuto umanitario degli Emirati Arabi Uniti in favore della popolazione di Gaza. È un impegno - quello per salvare vite umane, prestare soccorso ai feriti - che ci ha visto, ancora una volta, lavorare con orgoglio fianco a fianco".

"I nostri Paesi condividono - ha detto Mattarella - accanto a una analoga sensibilità per i temi della pace e della cooperazione, una naturale vocazione agli scambi commerciali e apertura agli investimenti. Sono lieto di constatare che la collaborazione bilaterale negli ultimi anni si è notevolmente intensificata. Sono numerose le imprese italiane che operano negli Emirati Arabi Uniti e con esse è in crescita anche la comunità di italiani che nel Suo Paese vive nell'accogliente realtà emiratina. Lo sviluppo di idee e investimenti in Italia è benvenuto e queste prospettive saranno opportunamente approfondite nel forum imprenditoriale che si svolgerà domani. Accanto ai settori tradizionali, troveranno certamente posto quelli d'avanguardia e maggiormente proiettati al futuro".

