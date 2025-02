La cugina italiana del Papa, 'Sono molto agitata'

"Siamo tutti preoccupatissimi. Speriamo si riprenda in fretta e superi questo momento brutto, io sono molto agitata". Carla Rabezzana, 93 anni, è la cugina di papa Francesco e abita in provincia di Asti, a Portacomaro, il paese d'origine della famiglia di Bergoglio. Poco più di 1.900 abitanti che, come milioni di fedeli in tutto il mondo, stanno vivendo momenti di inquietudine per la salute del Papa.

"Preghiamo tutti perché esca in salute dall'ospedale, provi a mettere il naso in chiesa, è tutto pieno", racconta un uomo uscendo dalla parrocchia.

Tre anni fa, Francesco fece visita a questi territori, ricevendo la cittadinanza onoraria ad Asti. "I nonni erano di qua, siamo molto legati al pontefice", spiega una donna. "In paese hanno tutti paura che stia male", aggiunge un barista.

Unanime l'augurio di una pronta guarigione e di "rivederlo qua a Portacomaro", dove lo attende anche la "Vigna del papa", di proprietà del Comune e dedicata a Bergoglio.



