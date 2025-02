Bonelli, senza Avs e M5s non si vincono le elezioni

"Io noto un atteggiamento, non da parte di Alleanza Verdi e Sinistra, un po' masochista e francamente inaccettabile.

Qualcuno deve capire che senza Avs, ma anche senza il Movimento 5 Stelle non si vincono le elezioni. Vogliamo ragionare per costruire cinque punti programmatici fondamentali, un manifesto di valori per riportare al voto l'astensionismo e anche tanti cittadini che non ne possono più di questo governo". E' quanto ha affermato il coportavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, a margine dell'assemblea di Avs in corso a Napoli. "Noi abbiamo riunito oltre 400 amministratori e amministratrici che rappresentano le migliori intelligenze di Alleanza Verdi e Sinistra che mettiamo a disposizione del paese e anche di un'alleanza che noi vogliamo costruire. Ma diciamo anche chiaramente che se qualcuno pensa di voler fare a meno di Alleanza Verdi e Sinistra, sa che farà a meno di un pezzo consistente del paese e consegnerà alla destra il futuro governo del paese".



