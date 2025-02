Manfredi, sicurezza non è patrimonio della destra

"La sicurezza non è patrimonio della destra, ma della sinistra. Chi soffre nelle nostre periferie sono le persone che votano noi e noi li dobbiamo difendere, ma lo dobbiamo fare con il nostro approccio alla sicurezza che significa separare il bisogno dalla criminalità: i criminali vanno perseguiti mentre le persone bisognose vanno aiutate. Noi non saremo mai maggioranza se non saremo in grado di dare risposte a questi bisogni". Lo ha affermato il presidente nazionale Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso del suo intervento alla prima Conferenza nazionale delle elette e degli eletti di Avs nei Consigli comunali, ed ha aggiunto: "L'unico modo è avere cura delle persone e della prossimità. Se riusciremo a fare questo, partendo dai territori, avremo un'Italia migliore ed è quello che noi vogliamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA