Autonomia: Calderoli, 'alcune funzioni alle Regioni entro 2025'

Per quanto riguarda l'autonomia, "ho dei paletti, devo rispettarli, ma penso che alcune materie possano essere trasferite alle Regioni entro la fine dell'anno" e poi si può anche "affrontare il tema della sanità che è il diritto civile e sociale principale che è alla base della nostra vita". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli a margine dell'assemblea dei segretari di sezione della Lega lombarda a Chiuduno, nella Bergamasca.

Sull'autonomia "io non mi sono mai fermato - ha spiegato Calderoli -. Nel momento in cui la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge è costituzionalmente legittima, magari ridimensionata, è il riconoscimento che quell'autonomia che qualcuno, anche dalle mie parti, voleva far passare per un brodino caldo, non lo era".



