Mons. Forte, 'non vedo necessità di parlare di dimissioni'

Non c'è nessuna "necessità" di parlare di dimissioni del Papa. Lo dice all'ANSA monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, teologo molto stimato da Papa Francesco che lo volle anche come segretario speciale del Sinodo sulla famiglia. Nelle ultime ore sono diversi i cardinali che hanno parlato apertamente di questa possibilità.

"Ogni ministero nella Chiesa è accettato e vissuto nella libertà e le dimissioni di Papa Benedetto ne sono un esempio. Ma Papa Francesco ha sempre ha detto di volere andare avanti nel suo ministero finché Dio gli darà la forza", ricorda mons.

Forte. "Siccome questa malattia non lo ha assolutamente invalidato e sta addirittura migliorando, io non vedo la necessità di parlare di dimissioni. Auguro al Papa di continuare il suo servizio alla Chiesa e al mondo, con la fede e con l'entusiasmo che ha sempre avuto". "Può fare ancora tanto e credo che la preghiera e la Chiesa lo dovrebbe sostenere in questo", conclude.



