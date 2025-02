Gasparri,se prosegue l'ostruzionismo al ddl sicurezza faremo dl

"C'è un disegno di legge importante sulla sicurezza che contrasta i blocchi stradali, che rende più sicuro il Paese e che introduce la tutela legale. Molti poliziotti, carabinieri, vengono denunciati pretestuosamente e spendono molti soldi. Quando sono perseguitati ingiustamente è giusto che la tutela legale sia finanziata dallo Stato. Il disegno di legge è in discussione da molti mesi, approvato già alla Camera, ma in Senato c'è l'ostruzionismo del Pd e dei grillini. È assurdo perché le norme per la sicurezza dovrebbero essere approvate all'unanimità. E se continua l'ostruzionismo, noi accelereremo con un decreto-legge". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, al Tgr Veneto.



