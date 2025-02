A.Fontana, senza gestione fondi coesione problemi per Lombardia

"Un mese fa siamo stati a Bruxelles, il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto ci ha detto che i fondi di coesione probabilmente dovrebbero essere gestiti a livello nazionale e non più delegati alle Regioni perché alcune Regioni li spendono male. Non voglio sapere quali siano, ma se ci venisse sottratta la gestione dei fondi di coesione si creerebbero grandi problemi nella gestione della nostra Regione, visto che quella parte di fondi viene utilizzata per sostenere le attività produttive e la formazione professionale". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento organizzato a Monza da Upi e Upl.

Secondo Fontana, "non è che se qualcuno commette qualche errore, tutti debbano pagare le conseguenze di questo errore commesso da qualche regione", anche perché senza la gestione dei fondi di coesione "verrebbero meno due capisaldi dello sviluppo della nostra Regione. Non possiamo permettere che una scelta del genere vada avanti - ha spiegato -, vuol dire togliere linfa vitale a quel territorio che sta facendo da locomotiva al resto del Paese".

"È una vergogna quello che sta succedendo con il federalismo fiscale. Mi indigna che io debba andare col cappello in mano a Roma dopo che Roma porta a casa gran parte delle risorse della Lombardia. Dovrebbe essere Roma a venire col cappello in mano da noi a raccogliere il residuo fiscale della Lombardia", ha aggiunto Fontana.



