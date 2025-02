"Sono disorientato ed addolorato per una condanna che colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci. Confido in una sua radicale riforma in sede di impugnazione e rinnovo all'amico Andrea Delmastro la più totale ed incondizionato fiducia. Continueremo a lavorare insieme per le indispensabili ed urgenti riforme della Giustizia". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito alla condanna del sottosegretario Andrea Delmastro.



