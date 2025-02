Meloni a Trudeau, l'Italia lavora alla pace con Usa e partner

La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro canadese e presidente di turno del G7 Justin Trudeau. Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che in "uno scambio di vedute sui principali temi dell'attualità internazionale e sugli ultimi sviluppi del dossier ucraino", Meloni "ribadito che la priorità per l'Italia è la stessa del resto d'Europa, dell'Alleanza Atlantica e di Kiev: fare tutto il possibile per fermare il conflitto e raggiungere la pace".

La premier Giorgia Meloni ha "ricordato come siano stati il sostegno occidentale insieme al coraggio e alla fermezza ucraina a precostituire le condizioni che rendono possibile parlare oggi di un'ipotesi di accordo". L'Italia, "insieme agli Stati Uniti e ai suoi partner europei e occidentali, lavora per una pace duratura in Europa - si legge ancora - che necessita di garanzie di sicurezza reali ed efficaci per l'Ucraina".

Durante la conversazione, viene spiegato, Meloni "ha informato il Primo Ministro canadese che, essendo l'orario della videoconferenza dei Leader del G7 del prossimo 24 febbraio perfettamente coincidente con la colazione da lei offerta allo Sceicco Mohammed bin Zayed e con il suo successivo intervento al Business Forum italo-emiratino, nell'ambito della visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, da lungo tempo programmata, non le sarà possibile prendervi parte personalmente. Il Governo italiano sarà rappresentato dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani".



