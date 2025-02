Convention dei Repubblicani americani, in agenda l'intervento di Meloni sabato

È previsto sabato pomeriggio l'intervento della premier Giorgia Meloni al Cpac, la convention dei Repubblicani americani a Washington.

Nell'agenda dell'evento, "il più grande e influente raduno di conservatori al mondo" come si legge sul sito, è in programma nella giornata conclusiva, alle 13.15 locali, le 19.15 italiane. Si attende ancora la conferma della partecipazione di Meloni, che comunque, a quanto si apprende, non sarà in presenza.

Sabato è in programma anche l'intervento del presidente argentino Javier Milei. Quello di Meloni nella scaletta occupa uno spot di 15 minuti, segue quello di Tom Homan, lo zar dei confini dell'amministrazione Trump, e precede quello conclusivo di Elise Stefanik, l'ambasciatrice designata di Donald Trump per l'Onu.

