'Chi è il migliore al Viminale?', Stroppa e i sondaggi

Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk, prosegue con i suoi sondaggi social sulla gestione del Viminale. Due giorni fa ha chiesto ai suoi quasi 120mila follower su X un giudizio sull'attuale ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, "a metà del suo mandato": "Quesito: da quando è ministro Piantedosi mi sento per me e i miei cari più o meno sicuro?". Il 67% dei 1.129 che hanno votato ha scelto la seconda opzione. Oggi Stroppa ha rilanciato sul tema, chiedendo "quale ministro dell'Interno ha gestito meglio la sicurezza negli ultimi anni", fra Piantedosi, Luciana Lamorgese, Matteo Salvini e Marco Minniti. Un sondaggio, ha scritto in un altro tweet, che ha raccolto "1000 voti in un'ora".



Salvini su Stroppa, 'non ho tempo di seguire i sondaggi'

"Non ho tempo di seguire i sondaggi". E' quanto si è limitato a dire il leader della Lega, Matteo Salvini alla domanda se fosse contento dell'indagine lanciata on line da Andrea Stroppa su quale sia il ministro dell'Interno che ha gestito meglio la sicurezza negli ultimi anni. Salvini l'ha detto arrivando al Senato per il question time.

