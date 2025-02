Via libera del Senato al decreto Cultura, è legge con 80 sì

L'aula del Senato ha approvato definitivamente il decreto Cultura. Il provvedimento ha avuto 80 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto ora è legge.

Tra i vari punti, il decreto affida al ministro della Cultura il compito di adottare un nuovo piano, chiamato 'Piano Olivetti per la cultura', per favorire lo sviluppo della cultura, la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, oltre a valorizzare le biblioteche, l'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. Il provvedimento è stato al centro di polemiche per un emendamento, proposto dalla Lega e poi ritirato, per ridimensionare le soprintendenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA