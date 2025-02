Salvini, chi si oppone alla rottamazione non fa bene del Paese

"Chiunque si opponga alla rottamazione in 10 anni, senza sanzioni e interessi", delle cartelle esattoriali "non fa il bene del Paese". Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intercettato fuori palazzo Chigi dopo la riunione del Consiglio dei ministri. "Gli alleati" della Lega "hanno già fatto aperture importanti e sono sicuro che saremo tutti d'accordo", ha quindi aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. "Che la contestino il Pd e il M5s, visto che sono signor no, è normale anche se le hanno già votate in passato. Sono sicuro che l'intera maggioranza aiuterà questi 20 milioni di italiani in difficoltà".



