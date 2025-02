Mattarella vede Herzog, con Israele intenso rapporto e amicizia

"E' un vero piacere dare un benvenuto a lei e alla delegazione che l'accompagna, la sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana ed è un piacere accoglierla a pochi mesi di distanza dal nostro ultimo incontro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog in visita ufficiale in Italia. "E' una testimonianza - ha detto il capo dello Stato - delle eccellenti relazioni che vi sono tra Israele e Italia anche attestate dai frequenti incontri del ministro degli Esteri e vicepremier Tajani in Israele a dimostrazione dell'intensità del nostro rapporto e dell'amicizia tra i nostri Paesi".



