Mattarella: 'Rinnovato l'impegno dell'Ue contro l'antisemitismo'

"Sono stato 20 giorni fa ad Auschwitz per gli 80 anni dalla scoperta di quell'orrido cantiere di morte ed è stata una grande soddisfazione vedere" in quell'occasione "l'Europa presente al completo al più alto livello rappresentativo, vi erano rappresentanti anche di altri Paesi" del mondo ma "l'Europa era al completo" ed "è stato un messaggio questa presenza così completa" dell'Europa "come un impegno rinnovato contro l'antisemitismo che ha ripreso a circolare e contro il quale l'Italia è fortemente impegnata, un messaggio importante per la comunità internazionale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog.

"E' un vero piacere dare un benvenuto a lei e alla delegazione che l'accompagna, la sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana ed è un piacere accoglierla a pochi mesi di distanza dal nostro ultimo incontro", ha detto Mattarella. "E' una testimonianza - ha detto il capo dello Stato - delle eccellenti relazioni che vi sono tra Israele e Italia anche attestate dai frequenti incontri del ministro degli Esteri e vicepremier Tajani in Israele a dimostrazione dell'intensità del nostro rapporto e dell'amicizia tra i nostri Paesi".

