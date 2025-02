Valditara, Foibe violenza di Stato con vesti comunismo

"Gli esuli da Istria e Dalmazia non erano fascisti, erano italiani costretti a scappare dalla loro terra. Se non prendiamo atto di questo, non prendiamo atto degli errori e chi non lo fa non è baluardo contro il totalitarismo.

Dobbiamo essere chiari su queste responsabilità, che si accompagnarono alle responsabilità gravi del fascismo, nessuno deve dimenticarlo. Ma quella violenza di Stato assunse le vesti del comunismo, era il comunismo l'orizzonte a cui guardavano le milizie di Tito che massacravano italiani incolpevoli". Così il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, oggi a Napoli per la tappa del Treno del Ricordo.



