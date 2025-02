Tajani, Marina Berlusconi? Imprenditrice, dice quello che vuole

Marina Berlusconi "è una imprenditrice, può dire quello che vuole, ha parlato e dice quello che vuole giustamente, non è che deve essere sempre interpretato" o visto "in chiave politica" o "interna" al partito. Così il leader di Fi e vicepremier Antonio Tajani interpellato dai cronisti alla Camera sull'intervista al Foglio della presidente di Fininvest e Mondadori, Quanto al sostegno economico ancora garantito al partito dalla famiglia, ha aggiunto che "non ci hanno mai fatto pesare questo né noi ci siamo mai sentiti prigionieri di questo".

Tajani in mattinata a Montecitorio ha avuto anche un breve colloquio con Marta Fascina oltre che con la leader dem Elly Schlein.



