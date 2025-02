Sulla decadenza di Alessandra Todde si aprirà il conflitto con lo Stato

E' stata approvata con i soli voti della maggioranza, l'opposizione ha lasciato l'Aula al momento della votazione in Consiglio regionale, la mozione numero 35, firmata da tutti i capigruppo del Campo largo (primo firmatario Roberto Deriu, Pd) sulla "necessità che la Regione presenti ricorso per conflitto di attribuzione tra enti dinnanzi alla Corte Costituzionale, nella vicenda relativa alla prospettata decadenza della Presidente della Regione conseguente al provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari".



Incassato il sì con 31 voti favorevoli e il solo contrario di Gianni Chessa, chiamato dal presidente del Consiglio a restare in Aula per il ruolo di segretario nella votazione, ora starà alla Giunta, come si legge negli impegni della mozione, a "deliberare tempestivamente la proposizione di un ricorso della Regione dinnanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra enti" e a presentarlo entro il termine del 4 marzo 2025 previsto a pena di decadenza, oltre a "esperire ogni altro rimedio giurisdizionale percorribile al fine di ripristinare la legalità violata".



Assente dall'Aula la governatrice Alessandra Todde, così come la minoranza: "Non partecipiamo per motivi politici perché non condividiamo nel merito e nel metodo la mozione", ha annunciato Paolo Truzzu, capogruppo Fdi, prima del voto e dopo il dibattito, con una ventina di interventi. Discussione cominciata con l'intervento illustrativo del documento da parte di Roberto Deriu, capogruppo del Pd.

