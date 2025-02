Pd-Iv, il governo rifiuta di rispondere in Aula su Paragon

Il governo si rifiuta di rispondere durante il question time di domani alla Camera a due interrogazioni urgenti sull'uso di Paragon presentate da Iv e Pd. Lo hanno riferito in aula ad inizio di seduta Davide Faraone, capogruppo di Iv, e Federico Fornaro del Pd.

In una lettera al presidente della Camera il governo si è appellato all'articolo 131 del regolamento di Montecitorio che permette al governo di rifiutarsi di rispondere alle interrogazioni. La materia delle interrogazioni su Paragon "è stata ed è oggetto di audizioni presso il Copasir - ha scritto il sottosegretario Alfredo Mantovano nella lettera indirizzata al presidente della Camera Lorenzo Fontana -. Nella seduta di question time del 12 febbraio" il ministro Luca Ciriani "ha fornito le uniche informazioni pubblicamente divulgabili. Ogni altro aspetto delle vicende di cui trattasi deve intendersi classificato e, ai sensi dell'articolo 131, comma 1 del regolamento della Camera, anche se richiamato in futuri atti non potrà formare oggetto di informativa da parte del governo se non nella sede del Copasir".



