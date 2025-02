P.Chigi, con Brunner discusso un anticipo sui Paesi sicuri

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Commissario Europeo per gli Affari Interni, Magnus Brunner nel quadro della sua prima visita in Italia. Come spiega una nota di Palazzo Chigi, "al centro del colloquio" ci sono state "le prossime iniziative di politica migratoria della Commissione europea a partire dal rafforzamento dei partenariati con i Paesi di origine e transito dei migranti e dall'attuazione del Patto Migrazione e Asilo, incluso il possibile anticipo del nuovo concetto di Paese sicuro di origine".

Meloni "ha, inoltre, ribadito il suo sostegno per un nuovo e più efficace quadro normativo europeo in tema di rimpatri in vista dell'imminente presentazione da parte della Commissione di una specifica proposta legislativa".



