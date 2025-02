"La Nato è nata decenni addietro, ha una storia robusta e non c'è nulla che può incrinare questo legame, non ho timore. Non vi è pericolo che possa essere incrinato". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"La Nato - sottolinea ancora - è stata irrobustita dalla storia, dai risultati conseguiti e non vi è pericolo che possa essere incrinata da qualsiasi cosa".



