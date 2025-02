Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto Milleproroghe. A presentarla in Aula è stato il ministro del Rapporto con il Parlamento Luca Ciriani.

E' ora convocata la conferenza dei capigruppo per definire i tempi dei lavori in Aula; ma in quella sede le opposizioni hanno annunciato che risolleveranno la questione del rifiuto del governo a rispondere al question time su Paragon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA