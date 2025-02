Ucraina, Meloni a Parigi: 'No a un formato anti-Trump, l'Ue con gli Usa'

Arriva per ultima, quando tutti sono già attorno al tavolo da quasi un'ora. E lascia l'Eliseo senza parlare, nonostante fosse tutto pronto, facendo cenno con la mano dalla macchina che proprio non era possibile. Giorgia Meloni riparte da Parigi al termine di un vertice "interlocutorio", convocato d'urgenza da Emmanuel Macron e di cui non ha condiviso i presupposti, e la scelta degli inviti.

Perché la sede naturale dove prendere decisioni comuni dei 27 doveva essere Bruxelles. E perché andavano sentiti, seppure in un formato ridotto, quantomeno quei paesi che con la Russia condividono centinaia di chilometri di confine e più sono esposti, un concetto sottolineato dalla premier al tavolo, "al rischio di estensione del conflitto". Non solo, non si può trattare, avrebbe sottolineato, di un "formato anti-Trump", anzi: gli Usa lavorano per "giungere a una pace e noi - avrebbe chiarito la premier - dobbiamo fare la nostra parte".

Nessuno, a Roma, mette in dubbio l'urgenza del momento, dopo l'accelerazione inaspettata di Donald Trump e l'incontro organizzato in fretta e furia a Riad tra la delegazione americana e quella russa per esplorare le condizioni per un negoziato di pace con Kiev. Però certo, è la convinzione ai piani alti dell'esecutivo, bisognava coinvolgere i paesi baltici e pure Svezia e Finlandia, appena entrate nella Nato. La premier dopo lunga riflessione decide comunque di partecipare al summit per portare tutte le perplessità dell'Italia - e lo confermano alcune espressioni che si vedono dalle immagini al tavolo - a partire da quelle sull'ipotesi di dispiegare soldati europei in Ucraina. Una opzione che Meloni avrebbe definito davanti agli altri leader "la più complessa e la meno efficace". Soprattutto senza adeguate "garanzie di sicurezza" per Kiev, senza le quali qualunque negoziato rischierebbe, secondo la premier, di fallire. Meloni avrebbe esortato quindi a "esplorare altre strade" e soprattutto a coinvolgere gli Stati Uniti perché, il suo ragionamento "è nel contesto euro-atlantico che si fonda la sicurezza europea e americana". Non solo. Meloni avrebbe anche condiviso, nel merito, le critiche mosse dal vicepresidente Usa Vance.

Video Ucraina: vertice Parigi, l'arrivo dei leader europei

L'attuale amministrazione ha certo "lanciato una sferzata" al Vecchio continente, avrebbe puntualizzato Meloni ricordando che "analoghe considerazioni sono state già state fatte da importanti personalità europee". In sintesi, il pensiero della presidente del consiglio italiana, "non dobbiamo chiederci cosa gli americani possono fare per noi, ma cosa noi dobbiamo fare per noi stessi". Meloni prima di volare a Parigi incontra prefetti e questori, un appuntamento anticipato ma irrinunciabile tanto da farle varcare il portone dell'Eliseo alle cinque del pomeriggio, senza essere accolta da Macron che la accompagnerà invece alla macchina alla fine, con tanto di baci sulle guance di saluto. Mentre gli altri leader fanno il punto nelle rispettive ambasciate, lei riparte, mantenendo la posa del silenzio che da qualche settimana è calato sul fronte internazionale.

Video Tajani: 'L'Ue ha un ruolo da svolgere sulla pace in Ucraina'

Meloni da una ventina di giorni non incontra la stampa, e dalla sua viva voce non si registrano interventi diretti a commento delle politiche annunciate, o attuate da Trump, compresa la spinosa questione dei dazi. Certo, nella convinta solidarietà a Sergio Mattarella dopo gli attacchi russi della scorsa settimana ha ribadito, di fatto, che la posizione dell'Italia rimane a fianco a Kiev. Posizione riaffermata anche nella telefonata con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Siamo sempre stati convintamente al loro fianco, molto più di altri partner", osservano i suoi. Che probabilmente avranno occasione nei prossimi giorni di confrontarsi con i loro omologhi americani in due diverse occasioni di scambio, il Cpac di Washington che vede la presenza italiana nella delegazione di Ecr, e pure alla riunione dell'assemblea parlamentare della Nato in programma a Bruxelles, dove ci sarà anche una delegazione americana (già in Europa per il vertice sulla difesa che si è appena chiuso a Monaco).



