Prolungato in Fvg l'orario di apertura dei seggi per le comunali

Sarà prolungato fino alle 22 anche nella giornata di lunedì 14 aprile l'orario di apertura dei seggi elettorali in Friuli Venezia Giulia in occasione delle consultazioni amministrative. In entrambe le giornate di urne aperte (domenica 13 e lunedì 14 aprile) nei quattro Comuni interessati dal rinnovo delle cariche si potrà votare dalle 7 alle 22. La ha stabilito il Consiglio regionale.

"Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione a larghissima maggioranza da parte del Consiglio del disegno di legge regionale urgente che modifica l'orario di votazione di domenica 13 e lunedì 14 aprile, mettendo così anche gli appartenenti alla Comunità ebraica nella condizione di partecipare come tutti gli altri cittadini alle consultazioni elettorali", ha affermato l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

Nel corso della seduta - riporta una nota della Regione - è stato ricordato che quest'anno la Pasqua ebraica coincide con le giornate in cui sono state fissate le elezioni a Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d'Isonzo. "Con questo ddl - ha precisato Roberti - solo in occasione del primo turno si potrà andare a votare dalle 7 alle 22" sia domenica che lunedì. "In particolare l'orario del lunedì sarà prolungato fino alle ore 22, rispetto a quello previsto inizialmente delle ore 15. Lo spoglio avrà inizio la mattina di martedì 15 aprile a partire dalle 8". L'eventuale turno di ballottaggio avrà invece luogo domenica 27 e lunedì 28 aprile.

Questo provvedimento, ha concluso Roberti, rappresenta "un segnale di grande attenzione verso una comunità importante per il Friuli Venezia Giulia".



