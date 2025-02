Mosca: 'Le parole di Mattarella non resteranno senza conseguenze'

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'università di Marsiglia non saranno lasciate "senza conseguenze". Lo riporta l'agenzia ufficiale russa Ria Novosti citando un intervento di Zakharova sulla tv di Stato russa. "Durante una conferenza in una delle istituzioni educative, ha affermato di credere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non sarà mai lasciato senza conseguenze", ha detto la portavoce della diplomazia russa secondo Ria Novosti.

"Questo ci viene detto da una persona che non può non sapere quanti soldati italiani hanno ucciso i nostri nonni e bisnonni sul nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale sotto gli stendardi e gli slogan nazisti", ha dichiarato ancora Zakharova secondo Ria Novosti. "Su quali basi questo viene detto nell'anno dell'80° anniversario della nostra vittoria? Questa è stata tessuta dalle vite di milioni di cittadini sovietici che non solo hanno liberato la loro patria e il nostro Paese, ma li hanno anche liberati dal nazismo", ha detto ancora Zakharova.

Quirinale, nessun commento su nuove dichiarazioni Zakharova

"Nessun commento" del Quirinale sulle nuove dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sottolineano fonti del Quirinale interpellate in proposito.

Gentiloni, 'su Mattarella reazione diplomazia sarebbe opportuna'

"Non so quali siano le 'conseguenze' minacciate da Zakharova per il discorso del presidente Mattarella. So che una reazione diplomatica italiana sarebbe più che opportuna". Lo scrive su X l'ex premier ed ex commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni in merito al nuovo attacco giunto da Mosca al capo dello Stato.

Schlein, gli attacchi a Mattarella sono vergognosi

"Sono inaccettabili, lo abbiamo detto in questi giorni e lo torno a dire ora, gli attacchi del governo russo al presidente della Repubblica Mattarella al quale rinnoviamo tutta la nostra solidarietà". Così, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, oggi a margine di una visita a L'Aquila insieme a una delegazione di esponenti Dem. In merito anche alle nuove critiche espresse dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a Mattarella, Schlein ha detto: "Sono attacchi, provocazioni e anche minacce che non sono minimamente accettabili. Torniamo a ribadire - ha concluso - non solo il nostro supporto pieno al presidente della Repubblica, ma anche al fatto che tutto il Paese è con lui".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA