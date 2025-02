FI, Irpef punto fermo, è un impegno già preso dal governo

"Per Forza Italia l'obiettivo è ridurre le tasse. Il taglio dell'Irpef per i redditi medi fino a 60mila euro dal 35 al 33% rimane un punto fermo". Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli replica, interpellato dall'ANSA, sulla nuova uscita della Lega sulla rottamazione. "Meno tasse - aggiunge - significa più sviluppo e crescita dell'economia nell'interesse dei cittadini. Il taglio dell'Irpef per i redditi medi non è una novità: l'impegno è del governo perché già lo scorso dicembre, al tempo della legge di bilancio, anche la premier Meloni rinviò tale provvedimento all'esito del concordato fiscale e in relazione alle disponibilità finanziarie. Riguardo alla rottamazione noi siamo d'accordo, se però si trovano le coperture".



