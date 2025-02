Schlein, in due anni dal governo nulla sul costo dell'energia

"Ieri abbiamo fatto un altro intervento sulle bollette. Abbiamo il costo dell'energia più alto in Europa. Imprese e famiglie soffrono ed è incredibile come questo governo per due anni non abbia fatto niente". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, oggi a Firenze, dove partecipa ad un evento organizzato dal suo partito.

"Abbiamo due semplici proposte - ha aggiunto -: la prima è disaccoppiare, come hanno fatto in altri paesi, il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, e abbassare i prezzi a imprese e famiglie. Poi noi proponiamo un grande acquirente unico pubblico, un gigantesco gruppo di acquisto pubblico che lavorando su ampi volumi può trattare abbassando il prezzo per imprese e famiglie. Sono proposte che abbiamo messo sul tavolo da mesi e sulle quali il governo Meloni non ha risposto. Pare che ieri il ministro Giorgetti si è svegliato dicendo che c'è un problema sul costo dell'energia. Ben svegliato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA