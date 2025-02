Lollobrigida: 'È una follia le etichette-shock per il vino'

"È semplicemente una follia, questo tentativo di criminalizzazione del vino che non ha alcun tipo di senso": lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda sulla proposta della Commissione Ue di imporre avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche come il vino, simili a quelle presenti sui pacchetti di sigarette, per informare i consumatori sui potenziali rischi per la salute associati al consumo di alcol.





