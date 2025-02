Crosetto, non Russia ma sedicente portavoce attacca Mattarella

L'attacco al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato "da parte di una sedicente portavoce, non da parte della Russia. Releghiamo a quello che è. E' una persona che ci ha abituati in questi anni a dire di tutto e di più. L'abbiamo tutti rintuzzata come meritava perché non è una persona che può permettersi di pronunciare il nome del presidente della Repubblica italiana. Le abbiamo detto di stare al suo posto e la prossima volta di leggere prima di commentare". Lo ha precisato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di una cerimonia a Gorizia, riferendosi alle parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul discorso pronunciato da Mattarella a Marsiglia.





