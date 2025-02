Meloni e Zelensky,serve stretto coordinamento con Ue e Usa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. I due leader, spiega una nota di Palazzo Chigi, hanno discusso degli ultimi sviluppi in corso per mettere fine al conflitto, con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura.

La presidente del Consiglio "ha riaffermato il sostegno dell'Italia all'Ucraina e al popolo ucraino anche in vista dei futuri colloqui ed entrambi hanno concordato sull'importanza di mantenere uno stretto coordinamento con i partner europei e gli Stati Uniti".



