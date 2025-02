Tajani, in FI aspirazioni sulla Consulta ma nessuna lite

"Avete raccontato cose che non esistevano. Non so perché. Non c'è mai stato un problema sul candidato che doveva esprimere il centrodestra. Il problema era sul nome indipendente che la sinistra doveva proporci. Quando ci hanno dato Sandulli, ieri o l'altro ieri, abbiamo detto va bene e abbiamo detto 'domani si vota'. Non c'è mai stato un problema dentro Forza Italia: che ci fossero legittime aspirazioni sì, ma non abbiamo mai litigato, abbiamo sempre detto fin dall'inizio, e i parlamentari lo sapevano, che c'era un accordo di tutti i partiti di non mettere parlamentari in carica".

Lo ha affermato il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera.



