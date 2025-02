Luciani, il presidente dei costituzionalisti

Massimo Luciani, nato a Roma nel 1952 (73 anni), è il costituzionalista di area dem, indicato dal Pd, eletto giudice alla Consulta dal Parlamento, nel suo curriculum ha anche il titolo di accademico dei Lincei.

E' professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma, 'La Sapienza'. È stato presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti per il triennio 2015-2018, e ha ricevuto il 'Premio Sandulli' nel 2017.

E' avvocato, del Foro di Roma, ed esercita attività professionale, in particolare nei settori del diritto costituzionale, del diritto regionale, del diritto amministrativo, del diritto previdenziale delle categorie libero-professionali. Si è laureato nel 1975 presso l'Università degli Studi di Roma, con una tesi in diritto costituzionale. Ha iniziato l'attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza de 'La Sapienza'. Dopo aver svolto il servizio militare di leva, è tornato all'attività di ricerca. Dal 1979 al 1985 è stato assistente ordinario presso l'Istituto universitario navale di Napoli, Facoltà di Economia marittima, Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico.

Nel 1985 ha anche prestato servizio come assistente di studio presso la Corte costituzionale. Dal 16 novembre 1985 al 31 ottobre 1987 ha prestato servizio come professore associato di Diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli Studi di Perugia. Dal 2 luglio 1987 al 31 ottobre 1990 ha prestato servizio come professore straordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Pavia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA